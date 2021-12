World Tennis Abu Dhabi 2021: Rafael Nadal sconfitto da Denis Shapovalov nella sfida per il 3° posto (Di sabato 18 dicembre 2021) Il Mubadala World Tennis Championship 2021 di Tennis, torneo di esibizione che si gioca ad Abu Dhabi, oggi, sabato 18 dicembre, ha appena visto disputarsi la finale per il terzo posto: lo spagnolo Rafael Nadal è stato sconfitto dal canadese Denis Shapovalov, vittorioso per 6-7 (4) 6-3 10-6 in due ore e due minuti. Nel primo set il canadese opera il break in apertura, poi manca l’occasione per portarsi sul 3-0 pesante. Nadal resta aggrappato alla partita, e quando Shapovalov va a servire per il set opera il controbreak per poi trascinare la contesa al tie break. Dal 2-1 per il canadese l’iberico va sul 6-2 per poi chiudere sul 7-4 in 53 minuti. nella ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) Il MubadalaChampionshipdi, torneo di esibizione che si gioca ad Abu, oggi, sabato 18 dicembre, ha appena visto disputarsi la finale per il terzo: lo spagnoloè statodal canadese, vittorioso per 6-7 (4) 6-3 10-6 in due ore e due minuti. Nel primo set il canadese opera il break in apertura, poi manca l’occasione per portarsi sul 3-0 pesante.resta aggrappato alla partita, e quandova a servire per il set opera il controbreak per poi trascinare la contesa al tie break. Dal 2-1 per il canadese l’iberico va sul 6-2 per poi chiudere sul 7-4 in 53 minuti....

Advertising

RSIsport : ?? Nadal torna in campo ma viene battuto da Murray al Mubadala World Championship, un torneo d'esibizione ad Abu Dha… - zazoomblog : LIVE Nadal-Murray 3-6 2-1 World Tennis Abu Dhabi in DIRETTA: buon inizio dello spagnolo nel secondo set - #Nadal-M… - zazoomblog : LIVE Nadal-Murray 0-0 World Tennis Abu Dhabi in DIRETTA: si comincia sul Centrale! In palio la finale contro Rublev… - OA_Sport : Andrey Rublev primo finalista ad Abu Dhabi, sfiderà Nadal o Murray - zazoomblog : LIVE Nadal-Murray 0-1 World Tennis Abu Dhabi in DIRETTA: si comincia sul Centrale! In palio la finale contro Rublev… -