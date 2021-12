World Tennis Abu Dhabi 2021: Andrey Rublev batte Andy Murray e vince il torneo di esibizione (Di sabato 18 dicembre 2021) Andrey Rublev vince per la prima volta il Mubadala World Tennis Championship. Il russo, nell’edizione di fine 2021, sconfigge in finale Andy Murray con il punteggio di 6-4 7-6(2), benché lo scozzese lotti con la consueta maniera gagliarda di farlo. Rublev diventa così il secondo giocatore diverso dal trio Nadal-Djokovic-Murray a vincere l’evento, dopo il sudafricano Kevin Anderson nel 2018. Nel corso del primo set tutto si decide sul 2-2: il quinto game, l’unico realmente battagliato dell’intero parziale, vede Murray nel ruolo del primo a sbagliare su palla break (la seconda) di Rublev, cosa che gli costa la battuta. L’originario di Dunblane seguita a manifestare ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021)per la prima volta il MubadalaChampionship. Il russo, nell’edizione di fine, sconfigge in finalecon il punteggio di 6-4 7-6(2), benché lo scozzese lotti con la consueta maniera gagliarda di farlo.diventa così il secondo giocatore diverso dal trio Nadal-Djokovic-re l’evento, dopo il sudafricano Kevin Anderson nel 2018. Nel corso del primo set tutto si decide sul 2-2: il quinto game, l’unico realmente battagliato dell’intero parziale, vedenel ruolo del primo a sbagliare su palla break (la seconda) di, cosa che gli costa la battuta. L’originario di Dunblane seguita a manifestare ...

