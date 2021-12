WhatsApp ed i super Amministratori dei gruppi: nuove funzioni e interessanti novità (Di sabato 18 dicembre 2021) L’upgrade di WhatsApp introduce una nuova funzione che renderà ancora più importante il ruolo dell’amministratore dei gruppi. Nuovo aggiornamento di WhatsApp in arrivo per gli Amministratori dei gruppi – Computermagazine.itLa nuova versione di WhatsApp ha degli importanti sviluppi riguardanti l’eliminazione dei messaggi nei gruppi e sul ruolo dell’amministratore. Da oggi in poi, la figura dell’amministratore potrà avere maggiore potere ed essere un vero e proprio moderatore a tutti gli effetti. Nel momento in cui il messaggio verrà eliminato, comparirà la scritta “Questo messaggio è stato rimosso dall’amministratore”. In poche parole, gli Amministratori si ritroveranno ad avere potere in più, limitando gli altri account e moderando la conversazione, ... Leggi su computermagazine (Di sabato 18 dicembre 2021) L’upgrade diintroduce una nuova funzione che renderà ancora più importante il ruolo dell’amministratore dei. Nuovo aggiornamento diin arrivo per glidei– Computermagazine.itLa nuova versione diha degli importanti sviluppi riguardanti l’eliminazione dei messaggi neie sul ruolo dell’amministratore. Da oggi in poi, la figura dell’amministratore potrà avere maggiore potere ed essere un vero e proprio moderatore a tutti gli effetti. Nel momento in cui il messaggio verrà eliminato, comparirà la scritta “Questo messaggio è stato rimosso dall’amministratore”. In poche parole, glisi ritroveranno ad avere potere in più, limitando gli altri account e moderando la conversazione, ...

