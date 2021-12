WhatsApp | ascoltare un messaggio audio prima di inviarlo | ecco come fare

Advertising

OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: WhatsApp si aggiorna con l'anteprima dei messaggi audio. Su iPhone e Android si possono ascoltar… - GazzettaDelSud : ?? NOVITA' SU #WHATSAPP | ???? VIDEO ???? | Con un aggiornamento di fine anno, Meta ha annunciato l'arrivo su WhatsApp… - EleonoraxCaputo : RT @Agenzia_Ansa: WhatsApp si aggiorna con l'anteprima dei messaggi audio. Su iPhone e Android si possono ascoltare i vocali da inviare. #A… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: WhatsApp si aggiorna con l'anteprima dei messaggi audio. Su iPhone e Android si possono ascoltare i vocali da inviare. #A… - Agenzia_Ansa : WhatsApp si aggiorna con l'anteprima dei messaggi audio. Su iPhone e Android si possono ascoltare i vocali da invia… -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp ascoltare

Con l'aggiornamento,consente anche diuna parte specifica del file, toccando la barra che lo compone. La novità si aggiunge alla possibilità già in essere di inviare direttamente ...... scrivendo una lettera che ha fatto girare sui social e su vari gruppi. Una lettera ... titolare di un American Bar (pensi che accoppiata!), ho avuto modo dile sue interviste in ...Con un aggiornamento di fine anno, Meta ha annunciato l'arrivo su WhatsApp della funzione per ascoltare un messaggio audio prima di inviarlo . Attraverso un ...La funzione di WhatsApp per ascoltare un messaggio vocale prima di spedirlo o cancellarlo in caso di errore è finalmente disponibile.