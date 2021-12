West Side Story | la guerra tra gang è il volto dell’America

(Di domenica 19 dicembre 2021) «Dovrebbero vederlo tutti. È fantastico. E, per chi conosce già lo spettacolo, ci sono delle sorprese. Tony Kushner, che lo ha sceneggiato, ha fatto delle scelte veramente creative e inaspettate con l’uso delle canzoni nell’arco della storia. L’intero film porta in sé una scintilla di vita e un’energia autentiche. Emana una sensazione di novità e freschezza. È un lavoro di prima qualità – i musical sono difficili da fare al cinema: Spielberg e Kushner hanno proprio colpito nel segno». La … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

courtesy Musical time Non mancate, dal 23 dicembre,Story, il remake del grande capolavoro stavolta firmato da Steven Spielberg che, grazie al ritmo portoricano riambientato a New York, ...Sono passati 60 anni da quandoStory di Jerome Robbins e Robert Wise, travolse le sale cinematografiche di tutto il mondo, ingigantendo la portata storica del musical firmato da Laurents, Bernstein e Sondheim, che in quel ...«Usa la paura, perché la paura ti dà una scarica di adrenalina. Ti dà energia, quasi un senso disperato di mantenere l'equilibrio per non cadere all'indietro ...Steven Spielberg compie 75 anni e li festeggia con l’uscita in sala del film West Side Story, remake del celebre musical. Ecco dieci curiosità sul regista.