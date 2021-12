Wanda Nara non si nasconde più: “Così ho scoperto il tradimento” (Di sabato 18 dicembre 2021) . La showgirl e imprenditrice argentina svela i dettagli della lite furiosa con Mauro Icardi Sono da tempo la coppia più ‘social’ del calcio internazionale. Lui in realtà non avrebbe bisogno di un profilo su Instagram per accrescere la sua popolarità, lei invece proprio grazie a Instagram è diventata un personaggio pubblico conosciuto in tutto il mondo. Stiamo parlando di Mauro Icardi, centravanti italoargentino del Paris Saint Germain per tanti anni beniamino dei tifosi dell’Inter e della moglie Wanda Nara, ex modella e showgirl argentina e ora sua agente e procuratrice. Wanda Nara e Mauro IcardiWanda Nara e Maurito vivono da quasi tre anni in un lussuoso appartamento al centro di Parigi insieme a cinque figli. I tre maschi, nati dal precedente matrimonio della ... Leggi su topicnews (Di sabato 18 dicembre 2021) . La showgirl e imprenditrice argentina svela i dettagli della lite furiosa con Mauro Icardi Sono da tempo la coppia più ‘social’ del calcio internazionale. Lui in realtà non avrebbe bisogno di un profilo su Instagram per accrescere la sua popolarità, lei invece proprio grazie a Instagram è diventata un personaggio pubblico conosciuto in tutto il mondo. Stiamo parlando di Mauro Icardi, centravanti italoargentino del Paris Saint Germain per tanti anni beniamino dei tifosi dell’Inter e della moglie, ex modella e showgirl argentina e ora sua agente e procuratrice.e Mauro Icardie Maurito vivono da quasi tre anni in un lussuoso appartamento al centro di Parigi insieme a cinque figli. I tre maschi, nati dal precedente matrimonio della ...

