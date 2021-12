Wanda Nara e Mauro Icardi nella bufera: nuovo guaio per la famosa coppia, arriva una denuncia per riciclaggio (Di sabato 18 dicembre 2021) Non c’è pace in questo periodo per Wanda Nara e Mauro Icardi. La famosissima coppia sta attraversando delle vere e proprie tempeste. Qualche mese fa è scoppiata la bomba del possibile tradimento del calciatore. Proprio una storia della showgirl sembrava alludere, infatti, all’infedeltà del marito. Il gossip si è rincorso per settimane e la rottura sembrava, ormai, vicina. Invece Wanda Nara e Mauro Icardi sembrano aver rimesso tutto apposto. Adesso, però, un nuovo scandalo sembra essersi abbattuto sulla fortunata coppia. Wanda Nara e Mauro Icardi sarebbero stati denunciati per ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 18 dicembre 2021) Non c’è pace in questo periodo per. La famosissimasta attraversando delle vere e proprie tempeste. Qualche mese fa è sta la bomba del possibile tradimento del calciatore. Proprio una storia della showgirl sembrava alludere, infatti, all’infedeltà del marito. Il gossip si è rincorso per settimane e la rottura sembrava, ormai, vicina. Invecesembrano aver rimesso tutto apposto. Adesso, però, unscandalo sembra essersi abbattuto sulla fortunatasarebbero statiti per ...

