“Vorrei un Milan così!” la rivelazione di Gazidis (Di sabato 18 dicembre 2021) Ivan Gazidis, ad del Milan, ha rilasciato alcune parole al giornale Sportweek. L’argomento della chiacchierata, come immaginabile, è stato il presente e il futuro del Milan. Ha parlato a cuore aperto il direttore rivelando quale sia il suo obiettivo reale per i rossoneri. Milan-Serie-A Queste le dichiarazioni: “I nostri valori sono l’inclusione, l’eleganza, e la capacità di guardare avanti, cioè la volontà di avere una prospettiva. Vorrei un Milan forte, che faccia emozionare e crei orgoglio in tutti i rossoneri” Un piccolo passaggio poi, anche sull’argomento gioco in Italia, troppe interruzioni secondo il sudafricano, queste le sue parole: “In Italia il gioco ha troppe scuse, ci sono troppi interventi arbitrali. Il tempo effettivo è inferiore a quello di altre ... Leggi su rompipallone (Di sabato 18 dicembre 2021) Ivan, ad del, ha rilasciato alcune parole al giornale Sportweek. L’argomento della chiacchierata, come immaginabile, è stato il presente e il futuro del. Ha parlato a cuore aperto il direttore rivelando quale sia il suo obiettivo reale per i rossoneri.-Serie-A Queste le dichiarazioni: “I nostri valori sono l’inclusione, l’eleganza, e la capacità di guardare avanti, cioè la volontà di avere una prospettiva.unforte, che faccia emozionare e crei orgoglio in tutti i rossoneri” Un piccolo passaggio poi, anche sull’argomento gioco in Italia, troppe interruzioni secondo il sudafricano, queste le sue parole: “In Italia il gioco ha troppe scuse, ci sono troppi interventi arbitrali. Il tempo effettivo è inferiore a quello di altre ...

Advertising

ilcasciavait : 'Non penso assolutamente a un Evani con un maglia che non sia rossonera. Sono al Milan da undici anni, sono nato qu… - tiziana91172237 : @adelaidejb00 @chavarzabalus__ Per me solo invidia vorrei vedere se avessero invitato il loro beniamino karem se qu… - Malexprojects : @__Genzo__ @javierzanetti @Inter @Inter_en @ChrisEriksen8 Io lo vorrei invece nel derby. Perché i colpi che ci hann… - Libero131087 : @GreenMidnight1 Io so cresciuto con quel Milan la. Manca anche a me. Però sto imparando ad apprezzare anche questa… - andy_bernard22 : @acmilan Salgo con ragazza e famiglia a vedere Milan Roma, spenderò circa 1200€, una cosa sola vi chiedo: durante l… -