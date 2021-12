Volley, Vallefoglia-Monza in tv oggi: orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2021/2022 (Di sabato 18 dicembre 2021) Tutto pronto per Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia-Vero Volley Monza, partita valevole per la dodicesima giornata di andata del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022 di Volley. La neopromossa formazione umbra proverà a riscattare la netta sconfitta rimediata contro la forte Scandicci per allontanarsi dalla zona retrocessione. Missione tutt’altro che semplice contro le brianzole di coach Gaspari, terze in campionato e a caccia della nona vittoria in campionato. Chi conquisterà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di sabato 18 dicembre al Palazzetto dello Sport Alberto Carneroli di Urbino. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming. CALENDARIO 12^ GIORNATA: DATE, ORARI ... Leggi su sportface (Di sabato 18 dicembre 2021) Tutto pronto per Megabox Ondulati Del Savio-Vero, partita valevole per la dodicesima giornata di andata del campionato diA1di. La neopromossa formazione umbra proverà a riscattare la netta sconfitta rimediata contro la forte Scandicci per allontanarsi dalla zona retrocessione. Missione tutt’altro che semplice contro le brianzole di coach Gaspari, terze in campionato e a caccia della nona vittoria in campionato. Chi conquisterà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di sabato 18 dicembre al Palazzetto dello Sport Alberto Carneroli di Urbino. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e. CALENDARIO 12^ GIORNATA: DATE, ORARI ...

