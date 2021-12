Volley, Trento-Roma in tv oggi: orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2021/2022 (Di sabato 18 dicembre 2021) Tutto pronto per Delta Despar Trentino-Acqua&Sapone Roma Volley Club, partita valevole per la dodicesima giornata di andata del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022 di Volley. La formazione di coach Bertini, fanalino di coda della classifica, va a caccia di punti sul campo di casa nello scontro salvezza. Dall’altra parte della rete ci sarà infatti la neopromossa formazione giallorossa, che è terzultima in classifica con due punti in più di Trento ma con un partita disputata in più. Chi conquisterà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.30 di sabato 18 dicembre al Pala Trento di Trento. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming. SEGUI IL ... Leggi su sportface (Di sabato 18 dicembre 2021) Tutto pronto per Delta Despar Trentino-Acqua&SaponeClub, partita valevole per la dodicesima giornata di andata del campionato diA1di. La formazione di coach Bertini, fanalino di coda della classifica, va a caccia di punti sul campo di casa nello scontro salvezza. Dall’altra parte della rete ci sarà infatti la neopromossa formazione giallorossa, che è terzultima in classifica con due punti in più dima con un partita disputata in più. Chi conquisterà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.30 di sabato 18 dicembre al Paladi. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e. SEGUI IL ...

