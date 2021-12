Volley, Serie A1 Femminile 2021/2022: Monza travolge Vallefoglia in tre set (Di sabato 18 dicembre 2021) La Vero Volley Monza travolge 3-0 (25-23, 25-21, 25-22) la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia nell’anticipo della dodicesima giornata del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022. Le brianzole si aggiudicano ad Urbino una partita più combattuta di quanto dimostra il punteggio e agganciano momentaneamente Novara al secondo posto in classifica. La neopromossa formazione umbra, dopo un avvio shock (Monza avanti 7-0), si sblocca e lotta su ogni pallone ma non basta per recuperare contro la forte squadra lombarda. Nel secondo set Vallefoglia ci riprova e rimane in partita fino al 21-21, quando emerge la maggiore esperienza delle ragazze di coach Gaspari. Le brianzole poi sono brave a non concedere troppo nel terzo ... Leggi su sportface (Di sabato 18 dicembre 2021) La Vero3-0 (25-23, 25-21, 25-22) la Megabox Ondulati Del Savionell’anticipo della dodicesima giornata del campionato diA1. Le brianzole si aggiudicano ad Urbino una partita più combattuta di quanto dimostra il punteggio e agganciano momentaneamente Novara al secondo posto in classifica. La neopromossa formazione umbra, dopo un avvio shock (avanti 7-0), si sblocca e lotta su ogni pallone ma non basta per recuperare contro la forte squadra lombarda. Nel secondo setci riprova e rimane in partita fino al 21-21, quando emerge la maggiore esperienza delle ragazze di coach Gaspari. Le brianzole poi sono brave a non concedere troppo nel terzo ...

