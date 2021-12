Volley femminile, Serie A1: Monza batte Vallefoglia e aggancia Novara al 2° posto, -3 da Conegliano (Di sabato 18 dicembre 2021) Monza ha sconfitto Vallefoglia per 3-0 (25-23; 25-21; 25-22) nell’anticipo della 12ma giornata della Serie A1 di Volley femminile. Le brianzole si sono imposte in trasferta, hanno conquistato la nona vittoria stagionale e hanno agganciato Novara al secondo posto in classifica generale (le piemontesi giocheranno domani contro Scandicci), portandosi a soltanto tre punti di distacco dalla capolista Conegliano (a parità di incontri disputati, le Campionesse d’Italia domani giocheranno la Finale del Mondiale per Club). Vallefoglia resta all’undicesimo posto, in piena lotta per non retrocedere. Le rosablù sono state brave a mantenere la calma dopo che nel primo set si sono fatte rimontare da 3-9 al 16-16. ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021)ha sconfittoper 3-0 (25-23; 25-21; 25-22) nell’anticipo della 12ma giornata dellaA1 di. Le brianzole si sono imposte in trasferta, hanno conquistato la nona vittoria stagionale e hannotoal secondoin classifica generale (le piemontesi giocheranno domani contro Scandicci), portandosi a soltanto tre punti di distacco dalla capolista(a parità di incontri disputati, le Campionesse d’Italia domani giocheranno la Finale del Mondiale per Club).resta all’undicesimo, in piena lotta per non retrocedere. Le rosablù sono state brave a mantenere la calma dopo che nel primo set si sono fatte rimontare da 3-9 al 16-16. ...

