Volley femminile, Serie A1 2021/2022: Cuneo rimonta due volte Perugia e vince al tie-break (Di domenica 19 dicembre 2021) Vittoria in rimonta per la Bosca San Bernardo Cuneo, che recupera per due volte un set di svantaggio e si impone al tiebreak contro la Bartoccini Fortinfissi Perugia nel match valevole per la dodicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di Volley femminile con i parziali di 22-25, 25-22, 20-25, 25-20, 15-11. Una vittoria che consente alle piemontesi di rilanciarsi in chiave zona playoff, mentre le umbre agganciano Roma all’ultimo posto in classifica dopo essere state superate da Trento. Serata da ricordare per Lucille Gicquel, autrice di ben 26 punti. Ci sono però anche i 15 punti di Federica Squarcini e i 14 di Sofya Kuznetsova, mentre a Perugia non basta una Valentina Diouf da 22 punti. RIVIVI IL ... Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) Vittoria inper la Bosca San Bernardo, che recupera per dueun set di svantaggio e si impone al tiecontro la Bartoccini Fortinfissinel match valevole per la dodicesima giornata dellaA1dicon i parziali di 22-25, 25-22, 20-25, 25-20, 15-11. Una vittoria che consente alle piemontesi di rilanciarsi in chiave zona playoff, mentre le umbre agganciano Roma all’ultimo posto in classifica dopo essere state superate da Trento. Serata da ricordare per Lucille Gicquel, autrice di ben 26 punti. Ci sono però anche i 15 punti di Federica Squarcini e i 14 di Sofya Kuznetsova, mentre anon basta una Valentina Diouf da 22 punti. RIVIVI IL ...

