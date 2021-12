Volley femminile | Conegliano vola in Finale al Mondiale per Club! Vittoria sofferta col Minas | domani per difendere il titolo

(Di sabato 18 dicembre 2021)inalper Club 2021-2022 di. Le Pantere hanno sconfitto ilTenis Clube per 3-1 (23-25; 26-24; 25-15; 25-19) nella semiandata in scena ad Ankara (Turchia) e hanno così staccato il biglietto per l’atto conclusivo, in programma(domenica 19 dicembre, ore 16.30). Le Campionesse del Mondo hanno faticato più del previsto contro la compagine brasiliana allenata da Nicola Negro, perdendo a sorpresa il primo set e venendo costrette a un serrato testa a testa nel secondo parziale (risolto ai vantaggi) prima di giganteggiare tra terza e quarta frazione. Le ragazze di coach Daniele Santarelli, che negli ultimi due anni hanno perso soltanto una partita (un paio di settimane fa ...

... è autrice di una performance straordinaria! 14:49 La Prosecco Doc ImocoConegliano è in finale del Mondiale per Club 2021 di! 25 - 19 SYLLA!!! CONEGLIANO VINCE IL QUARTO SET ...Umberto Tessier) SI GIOCA Sta per cominciare Conegliano Minas , la semifinale che sarà naturalmente uno snodo fondamentale per il Mondiale per Club 2021 di, manifestazione iridata ...Mondiale per club volley femminile 2021: Conegliano batte 3-1 il Minas e si qualifica in finale, dove attende la vincente tra Vakif e Fener.Conegliano vola in Finale al Mondiale per Club 2021-2022 di volley femminile. Le Pantere hanno sconfitto il Minas Tenis Clube per 3-1 (23-25; 26-24; 25-15; 25-19) nella semifinale andata in scena ad A ...