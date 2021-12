Volley, Conegliano sfiderà il VakifBank nella Finale del Mondiale per Club. Rivincita di Champions League (Di sabato 18 dicembre 2021) Conegliano affronterà il VakifBank Istanbul nella Finale del Mondiale per Club 2021 di Volley femminile, in programma domenica 19 dicembre (ore 16.30) ad Ankara (Istanbul). Le Pantere, capaci di regolare il Minas Tenis Clube per 3-1 con qualche sofferenza più del previsto, se la dovranno vedere contro la formazione turca, che si è imposta nel sentitissimo derby col Fenerbahce Istanbul per 3-0 (25-19; 29-27; 25-23). La corazzata di coach Giovanni Guidetti, partita con tutti i favori del pronostico, ha sofferto nel secondo set contro le giallonere e ha anche annullato un paio di set-point. Andrà dunque in scena la Rivincita della Finale dell’ultima Champions League, vinta da ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021)affronterà ilIstanbuldelper2021 difemminile, in programma domenica 19 dicembre (ore 16.30) ad Ankara (Istanbul). Le Pantere, capaci di regolare il Minas Tenise per 3-1 con qualche sofferenza più del previsto, se la dovranno vedere contro la formazione turca, che si è imposta nel sentitissimo derby col Fenerbahce Istanbul per 3-0 (25-19; 29-27; 25-23). La corazzata di coach Giovanni Guidetti, partita con tutti i favori del pronostico, ha sofferto nel secondo set contro le giallonere e ha anche annullato un paio di set-point. Andrà dunque in scena ladelladell’ultima, vinta da ...

