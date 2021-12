Volley, Conegliano-Minas in tv oggi: orario e diretta streaming semifinale Mondiale per Club 2021 (Di sabato 18 dicembre 2021) Sta per terminare il conto alla rovescia per A. Carraro Imoco Conegliano-Minas Tenis Clube, semifinale del Mondiale per Club 2021 di Volley femminile. Le Pantere di coach Santarelli, dopo un doppio 3-0 contro le turche del Fenerbahce Istanbul e le brasiliane del Dentil Praia Clube, hanno chiuso al primo posto la Pool A. La corazzata veneta dunque dovrà vedersela con la formazione brasiliana, sconfitta dal Vakifbank e seconda della Pool B, per conquistare un posto nella finalissima e tentare di difendere così il titolo vinto nel 2019. Chi conquisterà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 13.00 italiane di sabato 18 dicembre ad Ankara, in Turchia. Di seguito le informazioni per vedere la partita. SEGUI IL LIVE DELLA ... Leggi su sportface (Di sabato 18 dicembre 2021) Sta per terminare il conto alla rovescia per A. Carraro ImocoTenise,delperdifemminile. Le Pantere di coach Santarelli, dopo un doppio 3-0 contro le turche del Fenerbahce Istanbul e le brasiliane del Dentil Praiae, hanno chiuso al primo posto la Pool A. La corazzata veneta dunque dovrà vedersela con la formazione brasiliana, sconfitta dal Vakifbank e seconda della Pool B, per conquistare un posto nella finalissima e tentare di difendere così il titolo vinto nel 2019. Chi conquisterà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 13.00 italiane di sabato 18 dicembre ad Ankara, in Turchia. Di seguito le informazioni per vedere la partita. SEGUI IL LIVE DELLA ...

