Volley, Conegliano in Finale al Mondiale per Club: quando gioca e contro chi? Programma, orario, avversario, tv, streaming (Di sabato 18 dicembre 2021) Conegliano si è qualificata alla Finale del Mondiale per Club 2021 di Volley femminile. Le Pantere hanno sconfitto il Minas Tenis Clube con un sofferto 3-1, rimontando dopo aver perso il primo set, e hanno così staccato il biglietto per l’atto conclusivo in Programma domenica 19 dicembre (ore 16.30) ad Ankara (Turchia). Le Campionesse del Mondo sono riuscite a regolare la compagine brasiliana grazie allo show offerto da Paola Egonu, supportata dalle centrali Robin De Kruijf e Raphaela Folie, e potranno così tornare in campo per difendere il titolo iridato conquistato due anni fa. Le Campionesse d’Europa sono attese dal confronto contro la vincente del derby turco tra VakifBank Istanbul e Fenerbahce Istanbul. La corazzata veneta dovrà ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021)si è qualificata alladelper2021 difemminile. Le Pantere hanno sconfitto il Minas Tenise con un sofferto 3-1, rimontando dopo aver perso il primo set, e hanno così staccato il biglietto per l’atto conclusivo indomenica 19 dicembre (ore 16.30) ad Ankara (Tura). Le Campionesse del Mondo sono riuscite a regolare la compagine brasiliana grazie allo show offerto da Paola Egonu, supportata dalle centrali Robin De Kruijf e Raphaela Folie, e potranno così tornare in campo per difendere il titolo iridato conquistato due anni fa. Le Campionesse d’Europa sono attese dal confrontola vincente del derby turco tra VakifBank Istanbul e Fenerbahce Istanbul. La corazzata veneta dovrà ...

