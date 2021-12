Violenza negli stadi, il Lione vieta le trasferte ai suoi tifosi: «Episodi inaccettabili, puniremo i responsabili» (Di sabato 18 dicembre 2021) Dopo l’ennesimo Episodio di Violenza da parte dei suoi tifosi, il Lione ha vietato loro definitivamente le trasferte. Al Charlety di Parigi, sede del Paris FC, avversario del Lione nei 32esimi di finale di Coppa di Francia, nell’intervallo dalle tribune sono partiti fumogeni, alcuni tifosi hanno scavalcato le transenne scontrandosi con quelli rivali, tanto da costringere le forze dell’ordine ad intervenire. C’è stata anche un’invasione di campo. La partita è stata sospesa. Di seguito il comunicato del Lione. “L’Olympique Lyonnais condanna ancora una volta fermamente tutte le violenze avvenute durante la partita Paris FC. Poiché il calcio francese sta affrontando una crisi senza precedenti, questi incidenti sono ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 dicembre 2021) Dopo l’ennesimoo dida parte dei, ilhato loro definitivamente le. Al Charlety di Parigi, sede del Paris FC, avversario delnei 32esimi di finale di Coppa di Francia, nell’intervallo dalle tribune sono partiti fumogeni, alcunihanno scavalcato le transenne scontrandosi con quelli rivali, tanto da costringere le forze dell’ordine ad intervenire. C’è stata anche un’invasione di campo. La partita è stata sospesa. Di seguito il comunicato del. “L’Olympique Lyonnais condanna ancora una volta fermamente tutte le violenze avvenute durante la partita Paris FC. Poiché il calcio francese sta affrontando una crisi senza precedenti, questi incidenti sono ...

