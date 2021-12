Violenta scossa spaventa la Lombardia | intorno alle 11 | 30 sisma di magnitudo 4 | 4

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 18 dicembre 2021) Una fortedi terremoto ha terrorizzato tutta la, in particolare le province di Bergamo e Milano.ore 11:34 di questa mattina la terra ha tremato per alcuni secondi nella zona tra il bergamasco e il milanese, suscitando grande spavento nella popolazione. In molti si sono riversati in strada dopo lo scuotimento sismico. Stando a quanto riportato sul sito dell’INGV, ladel terremoto è stata di 4,4 a soli due chilometri di profondità: l’epicentro dellaè Bonate Sotto, piccolo comuneporte di Bergamo, ad una quarantina di km da Milano. “Mai sentita unacosì”: il panico su Twitter Moltissime persone hanno raccontato lasui social, in particolare su Twitter, con il social dei ...