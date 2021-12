VIDEO / Terremoto, la paura di Chiara Ferragni: “Mai sentita una scossa così a... (Di sabato 18 dicembre 2021) Una scossa di Terremoto ha fatto tremare l’Italia del Nord alle 11.34 ed è stato avvertito nettamente in tante città, da Milano a Pavia Leggi su golssip (Di sabato 18 dicembre 2021) Unadiha fatto tremare l’Italia del Nord alle 11.34 ed è stato avvertito nettamente in tante città, da Milano a Pavia

Advertising

fanpage : Scossa di #Terremoto a Bergamo, avvertita anche a Milano: anche Chiara Ferragni e Fedez scendono in strada - dellandro58 : RT @Gingio5: #Terremoto Una dozzina di giorni e poi saremo davvero pochi... - Realamore1 : RT @Caro86s: L'epicentro è qua vicino a me... ho sentito ballare un po ma non avevo nemmeno capito fosse il terremoto ?? #ClaudioSona https:… - Andy_Thed : RT @fanpage: Scossa di #Terremoto a Bergamo, avvertita anche a Milano: anche Chiara Ferragni e Fedez scendono in strada - lux07876336 : RT @etinarcadiasego: Ah il terremoto a Milano sì -