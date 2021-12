VIDEO Sofia Goggia vince la discesa in Val d’Isere: quarto trionfo stagionale, azzurra imbattibile (Di sabato 18 dicembre 2021) Sofia Goggia ha vinto la discesa libera della Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’azzurra si è resa protagonista di una prova magistrale sulla pista francese, dominando in lungo e in largo con una facilità imbarazzante. La nostra portacolori ha ribadito ulteriormente di essere la padrona indiscussa di questa specialità, sciorinando una classe fuori dal comune e un talento semplicemente divino. La Campionessa Olimpica di specialità ha iniziato la stagione in maniera perfetta e, dopo le due vittorie ottenute a Lake Louise, ha firmato il terzo sigillo. In questa annata agonistica si sono disputate tre discese libere e la bergamasca ha sempre trionfato, tra l’altro con ampio margine nei confronti delle avversarie dirette. La detentrice della Sfera di Cristallo di ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021)ha vinto lalibera della Val, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’si è resa protagonista di una prova magistrale sulla pista francese, dominando in lungo e in largo con una facilità imbarazzante. La nostra portacolori ha ribadito ulteriormente di essere la padrona indiscussa di questa specialità, sciorinando una classe fuori dal comune e un talento semplicemente divino. La Campionessa Olimpica di specialità ha iniziato la stagione in maniera perfetta e, dopo le due vittorie ottenute a Lake Louise, ha firmato il terzo sigillo. In questa annata agonistica si sono disputate tre discese libere e la bergamasca ha sempre trionfato, tra l’altro con ampio margine nei confronti delle avversarie dirette. La detentrice della Sfera di Cristallo di ...

Advertising

Eurosport_IT : SOFIA METTE LA 'QUARTA' ???? Con scarsa visibilità, in un tracciato non 'suo'...Goggia tira fuori dal cilindro un al… - RaiSport : ? Sofia #Goggia: 'Ci ho messo il cuore' L'#azzurra dopo il trionfo in #discesalibera in #ValdIsere: 'La Coppa? C'è… - mikelaa11 : Rido perché ancora non avete capito i motivi che hanno spinto D a tagliare i rapporto con R e che hanno infastidito… - lapcarosello : Questa Notte Questa Notte Questa Notte al CaroselloDiscoLapDance arrivano…. Valeria Borghese ?? Sofia Bellucci Mon… - tortelli_sofia : RT @WillyCannata: La bassezza nel tentativo di provocazione di questa donna nei confronti di Miri. La pochezza e la mancanza di argomenti l… -