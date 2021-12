VIDEO Paola Egonu, il balletto della vittoria al Mondiale: festeggia il suo compleanno (Di sabato 18 dicembre 2021) Tutta la voglia di festeggiare di Paola Egonu. Per l’opposta dell’Imoco Conegliano quella di oggi è stata una grande giornata: vittoria 3-1 nel Mondiale per club contro il Minas Tenis Clube, con annessa finale conquistata, e festa per i suoi 23 anni. L’azzurra per celebrare questo incredibile momento ha scelto di ballare negli spogliatoi divertendosi insieme alle sue compagne. Le Campionesse d’Europa sono attese dal confronto contro la vincente del derby turco tra VakifBank Istanbul e Fenerbahce Istanbul. Le venete dovranno dunque vedersela o contro la compagine allenata da Giovanni Guidetti (sconfitta nella finale dell’ultima Champions League) o contro le giallonere (già battute tre giorni fa nella fase a gironi di questa competizione). Le ragazze di coach Daniele Santarelli avranno dunque il ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) Tutta la voglia dire di. Per l’opposta dell’Imoco Conegliano quella di oggi è stata una grande giornata:3-1 nelper club contro il Minas Tenis Clube, con annessa finale conquistata, e festa per i suoi 23 anni. L’azzurra per celebrare questo incredibile momento ha scelto di ballare negli spogliatoi divertendosi insieme alle sue compagne. Le Campionesse d’Europa sono attese dal confronto contro la vincente del derby turco tra VakifBank Istanbul e Fenerbahce Istanbul. Le venete dovranno dunque vedersela o contro la compagine allenata da Giovanni Guidetti (sconfitta nella finale dell’ultima Champions League) o contro le giallonere (già battute tre giorni fa nella fase a gironi di questa competizione). Le ragazze di coach Daniele Santarelli avranno dunque il ...

