VIDEO Michela Moioli vince a Cervinia | imperiale trionfo al fotofinish nello snowboardcross

(Di sabato 18 dicembre 2021)ha vinto la gara di, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di. La Campionessa Olimpica si è imposta sulle nevi di casa, al termine di una finale altamente avnte e spettacolare e decisa soltanto al. L’azzurra è risultata impeccabile di fronte al proprio pubblico, facendo saltare il banco e riaprendo il discorso per la conquista della Sfera di Cristallo. La bergamasca ha dimostrato uno stato di forma davvero eccellente quando manca poco più di un mese alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, dove andrà a caccia del secondo sigillo a cinque cerchi. La nostra portacolori ha battuto la statunitense Faye Gulini, l’australiana Belle Brockhoff e l’altra americana Lindsey Jacobellis. Di seguito ildella ...

Advertising

simcopter : RT @Eurosport_IT: Moioli mette la tavola davanti a tutti e torna a vincere! ?????? A Cervinia, Michela si riprende la vittoria chiudendo una… - _Sport_Calcio_ : Moioli mette la tavola davanti a tutti e torna a vincere! ?????? A Cervinia, Michela si riprende la vittoria chiudendo… - _Sport_Calcio_ : Moioli mette la tavola davanti a tutti e torna a vincere! ?????? A Cervinia, Michela si riprende la vittoria chiudendo… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Moioli mette la tavola davanti a tutti e torna a vincere! ?????? A Cervinia, Michela si riprende la vittoria chiudendo una… - AndreaDiNitto : RT @Eurosport_IT: Moioli mette la tavola davanti a tutti e torna a vincere! ?????? A Cervinia, Michela si riprende la vittoria chiudendo una… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Michela

Sky Tg24

... metterà a disposizione anche la diretta streamingtramite il proprio sito internet oppure ... Ora diamo la parola al campo, via! (aggColombo) ARBITRO La diretta della 13giornata di ...... metterà a disposizione anche la diretta streamingtramite il proprio sito internet oppure ... Ora diamo la parola al campo: si comincia! (aggColombo) ARBITRO La diretta di Torino ...Renate Feralpisalò streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per la 19^ giornata di Serie C, squadre in campo al Città di Meda ...Michela Moioli ha vinto la gara di Cervinia, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di snowboardcross. La Campionessa Olimpica si è imposta sulle nevi di casa, al termine di una finale altament ...