“Viareggio capitale mondiale della produzione di grandi yacht” (Di sabato 18 dicembre 2021) “Viareggio è la capitale mondiale della produzione di grandi yacht”: è il pensiero del sindaco della città toscana, Giorgio del Ghingaro, durante l’evento organizzato dal comune di Viareggio (Lucca) all’interno dei cantieri nautici Codecasa per la candidatura a capitale della cultura 2024, condotto da David Parenzo. Nella cittadina toscana di circa sessantamila abitanti, famosa per il suo carnevale e il turismo balneare, si costruiscono le imbarcazioni più costose al mondo. Quasi la metà degli yacht extralusso costruiti a Viareggio Quasi la metà degli yacht extralusso in circolo per il pianeta (il 44 per cento di quelle sopra i 30 metri costruite dal ... Leggi su nonsolonautica (Di sabato 18 dicembre 2021) “è ladi”: è il pensiero del sindacocittà toscana, Giorgio del Ghingaro, durante l’evento organizzato dal comune di(Lucca) all’interno dei cantieri nautici Codecasa per la candidatura acultura 2024, condotto da David Parenzo. Nella cittadina toscana di circa sessantamila abitanti, famosa per il suo carnevale e il turismo balneare, si costruiscono le imbarcazioni più costose al mondo. Quasi la metà degliextralusso costruiti aQuasi la metà degliextralusso in circolo per il pianeta (il 44 per cento di quelle sopra i 30 metri costruite dal ...

Advertising

Versiliatoday : Viareggio? La capitale rock della cultura - - Naz_Viareggio : La capitale britannica nei clic di Nardini - Naz_Viareggio : Capitale della cultura, Viareggio svela le carte - DAVIDPARENZO : Domani alle 11.00 sarò in #Toscana per “Il Cantiere di candidatura #Viareggio Capitale Italiana della Cultura 2024”… - Naz_Viareggio : Capitale della Cultura, tutto pronto per il 'cantiere della candidatura' -