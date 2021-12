Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2021 ore 17:30 (Di sabato 18 dicembre 2021) Viabilità DEL 18 DICEMBRE 2021 ORE 17.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA UN AGGIORNAMENTO SULL’A1 FIRENZE-Roma, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO RomaNO VERSO Roma; IL TRAFFICO SI STA NORMALIZZANDO. A CAUSA DI UN INCIDENTE E’ CHIUSA LA SP27 VIA FALERINA TRA VIA CORCHIANO E VIA LE PRATA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SUL TRATTO INTERESSATO SI SONO FORMATE CODE. SUL RACCORDO SI STA IN CODA PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA. SCIRCOLazioNE INTENSA ANCHE SULLA CASSIA, CI SONO CODE E RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE. PIU’ A SUD ... Leggi su romadailynews (Di sabato 18 dicembre 2021)DEL 18 DICEMBREORE 17.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN AGGIORNAMENTO SULL’A1 FIRENZE-, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANONO VERSO; IL TRAFFICO SI STA NORMALIZZANDO. A CAUSA DI UN INCIDENTE E’ CHIUSA LA SP27 VIA FALERINA TRA VIA CORCHIANO E VIA LE PRATA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SUL TRATTO INTERESSATO SI SONO FORMATE CODE. SUL RACCORDO SI STA IN CODA PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA. SCIRCONE INTENSA ANCHE SULLA CASSIA, CI SONO CODE E RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE. PIU’ A SUD ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18 - 12 - 2021 ore 13:30 VIABILITÀ DEL 18 DICEMBRE 2021 ORE 13.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ...CAUSA DI UN SINISTRO TRA SPINACETO E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE EUR SEMPRE PER INCIDENTE SULLA ROMA ...

