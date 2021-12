Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 dicembre 2021)DEL 18 DICEMBREORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELL’A24 IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE SULL’INTERO PERCORSO, RIMOSSI ENTRAMBI GLI INCIDENTI CHE AVEVANO CAUSATO DISAGI SIA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST SIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO. UN INVITO ALLA PRUDENZA INVECE PER CHI E’ IN TRANSITO SULL’A1 FIRENZE-, ABBIAMO CODE PER INCIDENTE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANONO VERSO; L’INCIDENTE SI TROVA AL KM 512 CIRCA. SUL RACCORDO QUALCHE RALLENTAMENTO PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. SEMPRE PER TRAFFICO CODE E RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASSIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA LA GIUSTINIANA E ...