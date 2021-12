Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2021 ore 10:30 (Di sabato 18 dicembre 2021) Viabilità DEL 18 DICEMBRE 2021 ORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; APRIAMO CON IL CENTRO ABITATO DI POMEZIA DOVE PER INCIDENTE SI STA IN CODA IN VIA FRATELLI BANDIERA TRA VIA DE GASPERI E VIA VIRGILIO NELLE DUE DIREZIONI, CON RIPERCUSSIONI SULLE STRADE LIMITROFE PASSIAMO A Roma CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA BIS E LA DIRAMAZIONE Roma NORD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO SI RALLENTA TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE SI RALLENTA ANCHE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL7 Roma NAPOLI VIA FORMIA IL SERVIZIO È RALLENTATO IN PROSSIMITÀ DI ... Leggi su romadailynews (Di sabato 18 dicembre 2021)DEL 18 DICEMBREORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; APRIAMO CON IL CENTRO ABITATO DI POMEZIA DOVE PER INCIDENTE SI STA IN CODA IN VIA FRATELLI BANDIERA TRA VIA DE GASPERI E VIA VIRGILIO NELLE DUE DIREZIONI, CON RIPERCUSSIONI SULLE STRADE LIMITROFE PASSIAMO ACODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA BIS E LA DIRAMAZIONENORD SUL TRATTO URBANO DELLA A24TERAMO SI RALLENTA TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE SI RALLENTA ANCHE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL7NAPOLI VIA FORMIA IL SERVIZIO È RALLENTATO IN PROSSIMITÀ DI ...

romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso sulla Colombo tra il Gra e via di Malafede - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso sulla Tangenziale est tra corso di Francia e via Salaria-Villa Ada - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via di Grotta Perfetta - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in viale delle Medaglie d'Oro - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via Nomentana tra via del Casale di San Basilio e Poggio Fiorito -

