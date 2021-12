Vi spiego perché ho deciso di non vaccinarmi (Di sabato 18 dicembre 2021) Prima era il 70%, oggi il 90% se non – possibilmente – il 100% dei soggetti vaccinati per raggiungere l’immunità di gregge. Prima le dosi si mantenevano a una certa temperatura, da rispettare rigidamente. Oggi si va in piazza a usufruire dell’offerta «un vaccino per un panino». Prima col vaccino non ti infettavi o era molto raro. Oggi «si sapeva già», salvo commentare lo studio di Oxford su 98mila unità da cui si evince che la copertura vaccinale (che non ti manda in ospedale) ha durata di circa tre mesi. Sarà il progresso della scienza che porta a tutti questi dietrofront? Difficile supporlo, anche perché ormai si tratta di una narrazione i cui cambi di passo superano di gran lunga le certezze che inizialmente venivano spacciate per dogmi intoccabili. Una narrazione che, a veder bene, ha più il sapore di propaganda. Si chiama dittatura «info-psico-sanitaria». ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 18 dicembre 2021) Prima era il 70%, oggi il 90% se non – possibilmente – il 100% dei soggetti vaccinati per raggiungere l’immunità di gregge. Prima le dosi si mantenevano a una certa temperatura, da rispettare rigidamente. Oggi si va in piazza a usufruire dell’offerta «un vaccino per un panino». Prima col vaccino non ti infettavi o era molto raro. Oggi «si sapeva già», salvo commentare lo studio di Oxford su 98mila unità da cui si evince che la copertura vaccinale (che non ti manda in ospedale) ha durata di circa tre mesi. Sarà il progresso della scienza che porta a tutti questi dietrofront? Difficile supporlo, ancheormai si tratta di una narrazione i cui cambi di passo superano di gran lunga le certezze che inizialmente venivano spacciate per dogmi intoccabili. Una narrazione che, a veder bene, ha più il sapore di propaganda. Si chiama dittatura «info-psico-sanitaria». ...

