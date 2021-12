Verissimo oggi, sabato 18 dicembre: chi sono gli ospiti? Orario (Di sabato 18 dicembre 2021) Silvia Toffanin torna oggi, sabato 18 dicembre 2021, con il suo storico programma Verissimo: scopriamo quando inizia, l’Orario e chi sono gli ospiti della puntata. Leggi anche: Amici 21, anticipazioni domenica 19 dicembre: eliminati, Fedez, chi va in sfida, classifica, ospiti Verissimo: a che ora inizia? Orario Ecco quando andrà in onda la puntata di oggi... Leggi su donnapop (Di sabato 18 dicembre 2021) Silvia Toffanin torna182021, con il suo storico programma: scopriamo quando inizia, l’e chiglidella puntata. Leggi anche: Amici 21, anticipazioni domenica 19: eliminati, Fedez, chi va in sfida, classifica,: a che ora inizia?Ecco quando andrà in onda la puntata di...

Advertising

MediasetPlay : Oggi a #Verissimo, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, tutto il mondo di Ermal Meta ?? - regno_disoleil : Si sono talmente in crisi che già hanno fatto verissimo insieme ed oggi sono stati sul set delle foto insieme #GFVIP - nademiyy_ : RT @86_biancaneve: I solex mi stanno simpatici, perché credono nel bene, non offendono. Però dovete guardare in faccia la realtà. 1. Alex &… - 86_biancaneve : I solex mi stanno simpatici, perché credono nel bene, non offendono. Però dovete guardare in faccia la realtà. 1. A… - 86_biancaneve : @rebel_miriam Allora diciamo che lui ha una faccia da schiaffi. E non credo che lui abbia lasciato Delia, non mi sp… -