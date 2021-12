Velivoli ai golpisti birmani | gli affari di Parigi e Roma

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Velivoli golpisti

Il Manifesto

...di armi aibirmani. In questo caso, luglio 2021, sistemi d'arma a controllo remoto (Rcws) per far operare le mitragliatrici in modo robotizzato, installabili su veicoli, navi,o ...Ennesima vendita di armi aibirmani. In questo caso, sistemi d'arma a controllo remoto (Rcws) per far operare le mitragliatrici in modo robotizzato, installabili su veicoli, navi,o edifici. A venderli nel ...Italia e Francia forniscono velivoli alla giunta golpista birmana, che a febbraio festeggerà il suo primo anno al potere con un bilancio di vittime che già ora supera i 100 morti al mese nelle file de ...