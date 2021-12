Variante Omicron Italia, intensivisti: “Ci prepariamo al peggio” (Di sabato 18 dicembre 2021) “La Variante Omicron corre” anche in Italia e “ci sarà un impatto, come già si vede, prima sui ricoveri in area media e poi sulle terapie intensive”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute, Antonino Giarratano, presidente della Società Italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti). “Ci stiamo preparando al peggio, le aziende sanitarie stanno organizzando la riapertura e l’ampiamento dei reparti Covid. Siamo preoccupati ma anche preparati”. “Qualsiasi intervento preso oggi” sulla curva epidemica “avrà dei risultati tra 15-20 giorni, questo vale per lockdown per vaccinati o meno, mentre le Regioni in zona gialla non servono a nulla. “Oggi stiamo assistendo ad un incremento dei ricoveri dei pazienti fragili positivi al Covid – ricorda – un dato che ci dice che con la doppia ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 dicembre 2021) “Lacorre” anche ine “ci sarà un impatto, come già si vede, prima sui ricoveri in area media e poi sulle terapie intensive”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute, Antonino Giarratano, presidente della Societàna di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti). “Ci stiamo preparando al, le aziende sanitarie stanno organizzando la riapertura e l’ampiamento dei reparti Covid. Siamo preoccupati ma anche preparati”. “Qualsiasi intervento preso oggi” sulla curva epidemica “avrà dei risultati tra 15-20 giorni, questo vale per lockdown per vaccinati o meno, mentre le Regioni in zona gialla non servono a nulla. “Oggi stiamo assistendo ad un incremento dei ricoveri dei pazienti fragili positivi al Covid – ricorda – un dato che ci dice che con la doppia ...

