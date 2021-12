Variante Omicron Italia, governo studia stretta regole (Di sabato 18 dicembre 2021) Una cabina di regia convocata con un anticipo non usuale, quella sul Covid che si terrà giovedì 23 con Mario Draghi a palazzo Chigi. Un incontro a ridosso dell’avvio delle festività natalizie con tutte le cautele che comportano in termini di riunioni familiari, spostamenti, ristoranti, eventi nei locali. Una prudenza accresciuta dalla Variante Omicron che sta stringendo nella sua morsa mezza Europa e che, sebbene al momento a ritmi decisamente inferiori, comincia a circolare anche in Italia. Un combinato disposto che potrebbe portare a decidere nuove misure di contenimento del virus. Difficile già da Natale vista la vicinanza della riunione convocata il 23 dicembre, più probabilmente per il resto delle festività. Ma saranno i dati a parlare. La diffusione Variante Omicron, ancora contenuta nel ... Leggi su italiasera (Di sabato 18 dicembre 2021) Una cabina di regia convocata con un anticipo non usuale, quella sul Covid che si terrà giovedì 23 con Mario Draghi a palazzo Chigi. Un incontro a ridosso dell’avvio delle festività natalizie con tutte le cautele che comportano in termini di riunioni familiari, spostamenti, ristoranti, eventi nei locali. Una prudenza accresciuta dallache sta stringendo nella sua morsa mezza Europa e che, sebbene al momento a ritmi decisamente inferiori, comincia a circolare anche in. Un combinato disposto che potrebbe portare a decidere nuove misure di contenimento del virus. Difficile già da Natale vista la vicinanza della riunione convocata il 23 dicembre, più probabilmente per il resto delle festività. Ma saranno i dati a parlare. La diffusione, ancora contenuta nel ...

