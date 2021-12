Variante Omicron Italia, Bassetti: “Obbligo vaccinale per over 40” (Di sabato 18 dicembre 2021) Obbligo vaccinale per fermare la Variante Omicron in Italia. E’ la proposta che comincia a far breccia tra gli esperti, davanti all’aumento dei contagi covid. “L’Obbligo vaccinale per tutti è l’extrema ratio, ma abbiamo circa 6 milioni di persone non vaccinate e che ormai non lo faranno”, dice all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale Policlinico San Martino di Genova. “Siamo già siamo in ritardo e nel piano di quarta ondata. Se si vuole proteggere la popolazione, anche in vista di una diffusione di Omicron con un super afflusso di persone in ospedale, una proposta potrebbe essere di usare i prossimi 15 giorni delle vacanze di Natale per mettere un Obbligo ad ... Leggi su italiasera (Di sabato 18 dicembre 2021)per fermare lain. E’ la proposta che comincia a far breccia tra gli esperti, davanti all’aumento dei contagi covid. “L’per tutti è l’extrema ratio, ma abbiamo circa 6 milioni di persone non vaccinate e che ormai non lo faranno”, dice all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale Policlinico San Martino di Genova. “Siamo già siamo in ritardo e nel piano di quarta ondata. Se si vuole proteggere la popolazione, anche in vista di una diffusione dicon un super afflusso di persone in ospedale, una proposta potrebbe essere di usare i prossimi 15 giorni delle vacanze di Natale per mettere unad ...

Advertising

petergomezblog : Variante Omicron, i Paesi corrono ai ripari: in Francia pass solo col vaccino, coprifuoco in Irlanda. Uk, nuovo rec… - borghi_claudio : Eccesso di mortalità rispetto alla norma nella vaccinatissima e greenpassissima Olanda. La domanda è sempre quella:… - Adnkronos : Variante #Omicron, Fauci: '#Terzadose #vaccino può durare più di 6 mesi'. - askanews_ita : Cosa dice l’Oms sulla diffusione della variante Omicron #COVID19 #Omicron - europapalia : @WineNight @lorenzodista Il fatto è che, come per la variante “inglese” dello scorso anno, anche la Delta e la Omic… -