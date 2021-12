Variante Omicron Italia | a Firenze 10 casi sospetti

(Di sabato 18 dicembre 2021) Diecidi. Il laboratorio di microbiologia dell’ospedale di Careggi ha individuato 10covid di sospetta. Si tratta di 7 donne e 3 uomini, residenti nel territorio della Toscana centrale e di età compresa tra gli 11 e i 60 anni. Lo rende noto la Asl Toscana Centro. L’accertamento è conseguente allo screening sistematico effettuato dal laboratorio sui tamponi molecolari processati, che ha evidenziato alcune mutazioni caratteristiche della. Sarà comunque effettuato il sequenziamento per la conferma definitiva. I soggetti interessati, tutti in isolamento, stanno generalmente bene o hanno una sintomatologia contenuta, precisa la Asl. E’ in corso il tracciamento dei ...

Si attendono conferme dall'ospedale di Careggi Dieci sospetti casi dia Firenze. Il laboratorio di microbiologia dell'ospedale di Careggi ha individuato 10 casi covid di sospetta. Si tratta di 7 donne e 3 uomini, residenti nel ...Presente in 89 Paesi Ladel Coronavirus si sta diffondendo molto più rapidamente della Delta. Lo ha affermato l'Organizzazione mondiale della Sanità che ne conferma la presenza in 89 Paesi. L'Oms ha anche ...L'eventuale valutazione sarebbe fatta anche sulla base dei risultati della nuova indagine rapida (flash survey) decisa dal ministero della Salute per stimare la prevalenza della variante Omicron in ...A vedere la curva dei contagi da Covid e vista la velocità con la quale si sta diffondendo la variante Omicron del Covid, secondo Fabrizio Pregliasco, virologo e docente all'Università Statale di Mila ...