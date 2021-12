Variante Omicron Italia, 84 casi. Brusaferro: “Aumenteranno” (Di sabato 18 dicembre 2021) Variante Omicron in Italia, “sono salite a 84 le sequenze analizzate e depositate nella piattaforma ICoGen, che riceve le segnalazioni della rete di oltre 70 laboratori regionali coordinata dall’Iss. Il dato è in forte crescita rispetto alle 55 presenti ieri mattina”. Lo sottolinea in una nota l’Istituto superiore di Sanità (Iss). “La maggior parte delle segnalazioni (aggiornate alle ore 9 del 18 dicembre) è arrivata da Lombardia (33) e Campania (20, di cui 7 legate al ‘caso indice’ di fine novembre), mentre in generale la Variante è segnalata in 13 regioni (Lazio 8, Puglia 7, Veneto 5, Piemonte e Emilia Romagna 2, Abruzzo, Calabria, Liguria, Sardegna, Sicilia, Toscana 1) e 1 PA (Bolzano, 1). Lunedì 20 dicembre sarà effettuata una nuova flash survey per stimare la prevalenza della Variante”, ... Leggi su italiasera (Di sabato 18 dicembre 2021)in, “sono salite a 84 le sequenze analizzate e depositate nella piattaforma ICoGen, che riceve le segnalazioni della rete di oltre 70 laboratori regionali coordinata dall’Iss. Il dato è in forte crescita rispetto alle 55 presenti ieri mattina”. Lo sottolinea in una nota l’Istituto superiore di Sanità (Iss). “La maggior parte delle segnalazioni (aggiornate alle ore 9 del 18 dicembre) è arrivata da Lombardia (33) e Campania (20, di cui 7 legate al ‘caso indice’ di fine novembre), mentre in generale laè segnalata in 13 regioni (Lazio 8, Puglia 7, Veneto 5, Piemonte e Emilia Romagna 2, Abruzzo, Calabria, Liguria, Sardegna, Sicilia, Toscana 1) e 1 PA (Bolzano, 1). Lunedì 20 dicembre sarà effettuata una nuova flash survey per stimare la prevalenza della”, ...

