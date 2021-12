Valentina Ferragni, tumore alla pelle della sorella di Chiara (Di sabato 18 dicembre 2021) Nella giornata di oggi, sabato 18 dicembre, Valentina Ferragni sarà a Verissimo come ospite. La sorella minore di Chiara Ferragni racconterà di come si sia trovata ad affrontare un grave problema di salute. Valentina è la minore tra le sorelle Ferragni (ha 28 anni) e, come Chiara, lavora come influencer e fashion blogger ed ha dato vita al suo brand con il “Valentina Ferragni Studio”. via InstagramOggi pomeriggio sarà possibile seguire Valentina come ospite a Verissimo, nella sua prima intervista televisiva insieme alla conduttrice Silvia Toffanin, con la quale parlerà di come abbia affrontato il suo tumore alla ... Leggi su ck12 (Di sabato 18 dicembre 2021) Nella giornata di oggi, sabato 18 dicembre,sarà a Verissimo come ospite. Laminore diracconterà di come si sia trovata ad affrontare un grave problema di salute.è la minore tra le sorelle(ha 28 anni) e, come, lavora come influencer e fashion blogger ed ha dato vita al suo brand con il “Studio”. via InstagramOggi pomeriggio sarà possibile seguirecome ospite a Verissimo, nella sua prima intervista televisiva insiemeconduttrice Silvia Toffanin, con la quale parlerà di come abbia affrontato il suo...

