Valentina Ferragni in lacrime a Verissimo | il rapporto con Chiara e la sorpresa del fidanzato

Leggi su novella2000

(Di sabato 18 dicembre 2021)parla della sorellaOggi pomeriggio, sabato 18 dicembre,è stata ospite di Silvia Toffanin a. Per la sorella diè stata la prima intervista in TV in assoluto e infatti si è presentata molto emozionata. Tra i vari argomenti affrontati non poteva mancare ilcon l’influncer L'articolo proviene da Novella 2000.