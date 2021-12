Valentina Ferragni, cicatrice: il segno di una battaglia vinta (Di sabato 18 dicembre 2021) Valentina Ferragni, sorella della più famosa Chiara, ha affrontato recentemente una battaglia difficile che le ha lasciato sul volto una cicatrice. Valentina Ferragni (Getty Images)Una durissima battaglia quella che ha affrontato negli scorsi mesi Valentina Ferragni, e di cui si è molto discusso. Per chi non la conoscesse la ragazza è la sorella della più famosa Chiara Ferragni, influencer tra le più importanti e conosciuta al mondo. Anche Valentina ha un discreto successo sui social, e ha saputo sfruttare una grande fama ottenuta negli anni creando anche lei i suoi brand di gioielli che sono molto apprezzati dal pubblico. Valentina Ferragni insulti ... Leggi su chenews (Di sabato 18 dicembre 2021), sorella della più famosa Chiara, ha affrontato recentemente unadifficile che le ha lasciato sul volto una(Getty Images)Una durissimaquella che ha affrontato negli scorsi mesi, e di cui si è molto discusso. Per chi non la conoscesse la ragazza è la sorella della più famosa Chiara, influencer tra le più importanti e conosciuta al mondo. Ancheha un discreto successo sui social, e ha saputo sfruttare una grande fama ottenuta negli anni creando anche lei i suoi brand di gioielli che sono molto apprezzati dal pubblico.insulti ...

Advertising

_Sport_Calcio_ : Oggi, per la prima volta a #Verissimo, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, l’intensa stori… - _Sport_Calcio_ : RT @MediasetPlay: Oggi, per la prima volta a #Verissimo, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, l’intensa storia di V… - MediasetPlay : Oggi, per la prima volta a #Verissimo, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, l’intensa stori… - VoceSpettacolo : VALENTINA FERRAGNI: 'Sono guarita da un tumore maligno alla pelle' - _PuntoZip_ : Canale 5 – A “VERISSIMO” VALENTINA FERRAGNI: “Sono guarita da un tumore maligno alla pelle. Se avessi aspettato alt… -