Valanga sul Monte Rosa, coinvolto uno scialpinista (Di sabato 18 dicembre 2021) Valanga nella zona della Roccia Nera, sull versante sud del Breithorn nel gruppo del Monte Rosa. L'evento si è verificato poco dopo le 16, a Monte del bivacco Rossi - Volante a quota 4.000 metri, e ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 dicembre 2021)nella zona della Roccia Nera, sull versante sud del Breithorn nel gruppo del. L'evento si è verificato poco dopo le 16, adel bivacco Rossi - Volante a quota 4.000 metri, e ha ...

Trascinato dalla valanga per 300 metri, scialpinista in ospedale Uno scialpinista è stato condotto al pronto soccorso di Aosta dopo essere stato travolto da una valanga sul gruppo del Monte Rosa. L'incidente è avvenuto intorno alle 16 a quota 4.000 metri a monte de ...

