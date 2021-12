Vaccino, Iss: 'In calo efficacia dopo 5 mesi' (Di sabato 18 dicembre 2021) Con la terza dose però la protezione risale al 93,4%. Allo studio riduzione del Green Pass da 9 a sei ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 18 dicembre 2021) Con la terza dose però la protezione risale al 93,4%. Allo studio riduzione del Green Pass da 9 a sei ...

