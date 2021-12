Vaccini | deriva autoritaria | se non obbedisci vieni esiliato

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 18 dicembre 2021) Quello che distingue una democrazia da un regime è che nella democrazia il popolo elegge i suoi rappresentanti, mentre nel regime è il regime stesso che li seleziona e impedisce ai suoi avversari, gli oppositori, di partecipare alle cariche elettive. In genere, il destino degli oppositori in un regime porta a due soluzioni: l’esilio o l’imprigionamento. In alternativa, finché esistono le condizioni, l’attività politica si fa clandestina. Più la democrazia si svuota, e più diminuisce lo spazio di tolleranza del dissenso. Questo è il primo campanello per valutare la tenuta di ogni democrazia. L’uso del ricatto Immaginiamo per un attimo che il Covid, con tutte le sue restrizioni e imposizioni a base di decretazioni d’urgenza e votazioni sulla fiducia, possa essere utilizzato, in tutto il mondo, per rimpiazzare la democrazia con un regime in una maniera “soft”, che poi tanto soft non è. ...