“Vaccinatevi in gravidanza Pensate anche agli altri…” | il commosso appello di Clizia Incorvaia

(Di sabato 18 dicembre 2021) Grande paura per, che ha comunicato sul suo account Instagram che sua figlia Nina è risultata positiva al covid. LEGGI=> Mauro da Mantova de ‘La Zanara’ in terapia intensiva: raccontava di essere andato al supermercato con il Covidè una fashion blogger, influencer e modella, famosa soprattutto per il primo matrimonio con Francesco Sarcina, cantate de ‘Le Vibrazioni’, dal quale è nata la figlia Nina. Adesso laha paura per la salute della sua famiglia: la donna è infatti in dolce attesa del secondo figlio, frutto della relazione con Paolo Ciavarro, conosciuto durante la convivenza nella casa del ‘Grande Fratello Vip’ 2020. “in...

Grande paura per , giunta ormai al settimo mese di. La modella e showgirl ha comunicato sui social che sua figlia Nina , nata dalla ... 'Non abbassate la guardia,, fate tamponi ...'Per un po' sono stata contraria al vaccino, ma ora non ho dubbi:, anche se siete in'. È l'appello rivolto da una donna altoatesina, incinta e non vaccinata , finita in terapia intensiva per il . Leggi anche > Genevieve , questo il nome della ...«Per un po' sono stata contraria al vaccino, ma ora non ho dubbi: vaccinatevi, anche se siete in gravidanza». È l'appello rivolto da una donna altoatesina, incinta ...Sonia Prader, che guida la Ginecologia di Bressanone, sfata dubbi e paure: «Chi è in gravidanza o allatta non deve avere paura ad immunizzarsi, ma di ammalarsi» ...