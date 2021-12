Usa, troppi morti per droga a San Francisco: il sindaco dem rinnega politiche liberal e slogan Blm (Di sabato 18 dicembre 2021) È allarme morti per droga nella città di San Francisco, dove il sindaco democratico London Breed, prima donna afroamericana alla guida della città, ha dovuto dichiarare lo stato d’emergenza nel distretto di Tenderloin, una zona in cui vivono molti degli 8mila senzatetto della città. La vicenda, oltre ai drammatici risvolti umani, porta con sé anche una riflessione di tipo politico, perché, annunciando l’emergenza, Breed ha chiarito che le azioni che intraprenderà saranno in contrasto con quanto promesso ai suoi elettori progressisti. Dunque, un altro segnale del fallimento dell’approccio liberal e delle influenze del Black Lives Matter sul tema sicurezza, sintetizzato nello slogan «togliere fondi alla polizia». Il sindaco di San Francisco aumenta il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 dicembre 2021) È allarmepernella città di San, dove ildemocratico London Breed, prima donna afroamericana alla guida della città, ha dovuto dichiarare lo stato d’emergenza nel distretto di Tenderloin, una zona in cui vivono molti degli 8mila senzatetto della città. La vicenda, oltre ai drammatici risvolti umani, porta con sé anche una riflessione di tipo politico, perché, annunciando l’emergenza, Breed ha chiarito che le azioni che intraprenderà saranno in contrasto con quanto promesso ai suoi elettori progressisti. Dunque, un altro segnale del fallimento dell’approccioe delle influenze del Black Lives Matter sul tema sicurezza, sintetizzato nello«togliere fondi alla polizia». Ildi Sanaumenta il ...

Advertising

BusnelliSilvia : @adartwith @1nessuno100mil2 @vitalbaa Punto di non ritorno se non si lotta... se la magistratura non si sveglia...… - CdT_Online : Il presidente russo ha inviato a Stati Uniti e NATO un vero e proprio trattato per gestire al sicurezza in Europa s… - VoxClamantis5 : @Parween11047338 @MetalHe69092042 @MediasetTgcom24 1/ che sia un uomo ricco di brutti difetti non lo può negare nes… - Ardesia71 : @PiazzapulitaLA7 @ChiaraProDAmbra Io, prof. di Diritto internazionale, sto col prof. di Storia e Filosofia. Troppi… - DanieleBerghino : @GabrieleIuvina1 Alla Cina non conviene fare una guerra con Putin e poi farne un altra con gli USA e la UE. Non dev… -