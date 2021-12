Usa: perizoma al posto della mascherina, cacciato dall'aereo (Di sabato 18 dicembre 2021) Un uomo della Florida che indossava un perizoma al posto della mascherina è stato costretto a scendere da un aereo della United Airlines mercoledì scorso prima del decollo del velivolo che da Fort ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 dicembre 2021) Un uomoFlorida che indossava unalè stato costretto a scendere da unUnited Airlines mercoledì scorso prima del decollo del velivolo che da Fort ...

Advertising

fisco24_info : Usa: perizoma al posto della mascherina, cacciato dall'aereo: Su volo della United Airlines diretto a Washington da… - Italian : Usa: perizoma al posto della mascherina, cacciato dall'aereo - MicheleGalvani : Un uomo si è imbarcato su un volo United Airlines con un #perizoma come #mascherina. GIURO che non è una battuta.… - andreadesider10 : RT @RedaFree_it: ?? #USA, entra in aereo con un perizoma al posto della mascherina, uomo cacciato da un volo #United ??Lo strano episodio… - RedaFree_it : ?? #USA, entra in aereo con un perizoma al posto della mascherina, uomo cacciato da un volo #United ??Lo strano epi… -