Usa, ora la pillola abortiva arriva a casa per posta. Biden rilancia e dichiara guerra agli Stati conservatori (Di sabato 18 dicembre 2021) Spunta anche la pillola abortiva per posta. Non si arrende il presidente americano Biden, peggiorando così i già pessimi rapporti con l'episcopato Usa e gli Stati copnservatori. Sono gli strascichi della vicenda della legge texana che vieta l'interruzione di gravidanza dopo le sei settimane di gestazione. Mentre la Corte suprema ha bocciato la richiesta di ricorso del fronte abortista, l'amministrazione degli Usa allenta alcuni parametri per la consegna a domicilio del farmaco. Una mossa che facilita l'aggiramento delle prescrizioni pro life. Usa, pillola abortiva per posta: la decisione della Food and Drug Administration Il governo americano ha tolto, in maniera permanente, le restrizioni per accedere alla pillola ...

