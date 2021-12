Uomini e Donne, Tina Cipollari umilia Gianni Sperti: “Te lo metti nelle mutande” (Di sabato 18 dicembre 2021) Ne succedono sempre di tutti i colori a Uomini e Donne quando si parla di Gemma Galgani. Dopo le ultime dinamiche della dama più famosa d’Italia, la quale ha baciato un nuovo cavaliere, è scoppiata la polemica che ha visto coinvolti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Tra i due n’è nata una delle loro discussioni, ma questa volta una frase della vamp ha letteralmente fatto il giro del web. Secondo la Cipollari, infatti, Gianni nasconderebbe del cotone nei pantaloni per sembrare superdotato. Isabella Ricci: “Mi aspettavo delle scuse da Gianni” La dama del trono over è tornata a parlare del comportamento dell'opinionista di Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 18 dicembre 2021) Ne succedono sempre di tutti i colori aquando si parla di Gemma Galgani. Dopo le ultime dinamiche della dama più famosa d’Italia, la quale ha baciato un nuovo cavaliere, è scoppiata la polemica che ha visto coinvolti. Tra i due n’è nata una delle loro discussioni, ma questa volta una frase della vamp ha letteralmente fatto il giro del web. Secondo la, infatti,nasconderebbe del cotone nei pantaloni per sembrare superdotato. Isabella Ricci: “Mi aspettavo delle scuse da” La dama del trono over è tornata a parlare del comportamento dell'opinionista die ...

Advertising

poliziadistato : Buon compleanno a #PapaFrancesco sempre vicino al lavoro delle donne e degli uomini della #poliziadistato al serviz… - gennaromigliore : Questa notte è stato arrestato il super latitante sardo Graziano Mesina. Come sempre grazie a donne e uomini dei… - uzapelloni : Su @ilfoglio_it sportivo è il weekend dei 100 nomi degli Sport Thinkers 2021 by @mauroberruto @AmareRecoba … nomi d… - Pierdom69245161 : RT @DiegoFusaro: Chiedetevi chi ha interesse a dividervi tra bianchi e neri, uomini e donne, benedetti e non benedetti, e avrete capito co… - Claudia44256718 : @itsnicolecn Quandk andò a uomini e donne corteggiava una ragazza semplicissima jessica si avvicina a quel tipo di… -