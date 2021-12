"Uno schifo da scappati di casa". Elettra Lamborghini, sfregio sul suo corpo: la foto con cui si mette a nudo | Guarda (Di sabato 18 dicembre 2021) Ripensamenti. Pentimenti. In questo caso a pentirsi è Elettra Lamborghini, cantante ed ereditiera, simpaticissima e seguita sui social. Già, lady Pistolero ha una vera e propria passione per i tatuaggi, che ricoprono grosse porzioni del suo corpo. Ma di uno di questi, ora, si è pentita. E ovviamente ha raccontato e documentato il suo ripensamento sui social, epicentro del suo successo. "Seconda seduta per cancellare questo schifo", ha scritto infatti Elettra Lamborghini in una story. Di cosa parla? Presto detto: di un tatuaggio fatto qualche anno fa e di cui, ora, non ne può più. Un tatuaggio sul polso, che recita una scritta ormai sbiadita dopo la prima seduta di laser. E ancora, ha aggiunto: "Oggi nuova seduta laser per cancellare questo schifo fatto da ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Ripensamenti. Pentimenti. In questo caso a pentirsi è, cantante ed ereditiera, simpaticissima e seguita sui social. Già, lady Pistolero ha una vera e propria passione per i tatuaggi, che ricoprono grosse porzioni del suo. Ma di uno di questi, ora, si è pentita. E ovviamente ha raccontato e documentato il suo ripensamento sui social, epicentro del suo successo. "Seconda seduta per cancellare questo", ha scritto infattiin una story. Di cosa parla? Presto detto: di un tatuaggio fatto qualche anno fa e di cui, ora, non ne può più. Un tatuaggio sul polso, che recita una scritta ormai sbiadita dopo la prima seduta di laser. E ancora, ha aggiunto: "Oggi nuova seduta laser per cancellare questofatto da ...

baesevans : mi sento uno schifo, non sono brava a nulla - GloriaTullio : RT @alexiasslazio: certe sere mi sento uno schifo, però guardo alcune persone e mi consolo :) - julynko2000 : RT @Antifascista99: Uno schifo - Jianko_ : @CosenzaOfficial È uno schifo - enricoI00 : Muriel è uno schifo dì atleta. Fate finta dì non sapere che fuori da Bergamo prende 10 kg in pochi mesi. La sua car… -