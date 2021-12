Una vita anticipazioni | Sviene per colpa sua

(Di sabato 18 dicembre 2021) Ledi Unaci fanno sapere che Antonito viene puntato da Natalia: la loro intesa fa ingelosire Lolita, che arriva a svenire. Antonito e Lolita litiganoUna nuova puntata attende i fan di Unaleci fanno sapere che Antonito ormai preso di mira da tutte le donne del quartiere, verrà puntato da Natalia alla festa dei Bacialupe. La loro intesa, però, farà ingelosire Lolita che arriverà a svenire dal dolore. Intanto, Felipe metterà alle strette Genoveva ch si è accorto delle minacce che ha ricevuto la donna. Per questa ragione, la dark lady temerà che il consorte la stia ingannando. Infine, Rosina convincerà Felicia a perdonare Susana per le brutte parole pronunciate durante il loro litigio. Ma andiamo a vedere i dettagli. Una: Genoveva teme che ...

Advertising

ferrazza : Il Mutuo Soccorso ha denunciato che a Milano Polizia e Amsa hanno buttato «le coperte, i materassi e le tende dei s… - poliziadistato : Ci stringiamo al dolore dei familiari e degli amici delle vittime di #Ravanusa (Agrigento) per dar loro l'ultimo sa… - lucianonobili : “La vita è il tempo delle scelte forti, decisive, eterne. Scelte banali portano a una vita banale, scelte grandi re… - thegard20360140 : Il grande reset è una occasione unica! Possiamo vedere il Male e la Menzogna, nei volti dei falsi profeti che schia… - claraspada : #IlFuoco #SalaLettura In principio era il fuoco ascendente Che accese le stagioni a una scintilla, scintilla Con… -

Ultime Notizie dalla rete : Una vita

Tv Sorrisi e Canzoni

Quindi se avete depositi, investimenti, buoni fruttiferi, assicurazioni sullae così via ma ...che attesta come l'attuale proprietario è venuto in possesso dell'immobile o del terreno se è...La latitanza Quando un anno e mezzo fa è sparito da Orgosolo, dove facevada pensionato, a parte l'obbligo di firma quotidiano in caserma, era difficile pronosticarelatitanza così lunga, ...News locali di Venezia, notizie Mogliano Veneto, notizie Treviso e provincia News di cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie sempre aggiornate.Monica Bellucci, in questa intervista esclusiva, presenta “La Befana Vien di Notte II – Le Origini” dal 30 dicembre al cinema: ...