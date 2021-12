Una preghiera in musica con il Liceo Alfano I (Di sabato 18 dicembre 2021) di Olga Chieffi Ritorno alla vita attraverso la musica, giovedì sera, in cattedrale, con le masse orchestrali e corali del Liceo musicale e coreutico Alfano I di Salerno, ospiti di un’anima vicina al canto e ai giovani quale è quella di Don Michele Pecoraro. La serata è iniziata con una buona esecuzione del famoso Canone in Re maggiore che, Johann Pachelbel scrisse per tre violini e basso continuo, e si accompagnava ad una giga, intorno al 1680, e come molti brani appartenenti a quest’epoca, cadde nel più completo oblio per secoli. A dargli nuova vita fu Jean-François Paillard, che con la sua orchestra da camera registrò nel 1968 una versione lenta e romantica, che incontrò immediatamente i favori del pubblico. Il primo violino, iniziatore di ogni novità melodica, esegue disegni via via più veloci, che passano dalle ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 18 dicembre 2021) di Olga Chieffi Ritorno alla vita attraverso la, giovedì sera, in cattedrale, con le masse orchestrali e corali delle e coreuticoI di Salerno, ospiti di un’anima vicina al canto e ai giovani quale è quella di Don Michele Pecoraro. La serata è iniziata con una buona esecuzione del famoso Canone in Re maggiore che, Johann Pachelbel scrisse per tre violini e basso continuo, e si accompagnava ad una giga, intorno al 1680, e come molti brani appartenenti a quest’epoca, cadde nel più completo oblio per secoli. A dargli nuova vita fu Jean-François Paillard, che con la sua orchestra da camera registrò nel 1968 una versione lenta e romantica, che incontrò immediatamente i favori del pubblico. Il primo violino, iniziatore di ogni novità melodica, esegue disegni via via più veloci, che passano dalle ...

