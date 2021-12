Una palla di Natale della Polizia come augurio, ma il covid preoccupa Mastella e il Questore (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ stata piazzata questa mattina nei pressi di piazza Santa Sofia una sfera natalizia brandizzata ‘Polizia di Stato‘ su uno degli alberi di Natale che addobbano l’arteria principale della città di Benevento. Alla presenza del sindaco, Clemente Mastella, e del Questore della provincia sannita, Edgardo Giobbi, si è voluto testimoniare l’impegno delle donne e degli uomini della Polizia di Stato al servizio della comunità. “E’ chiaramente un simbolo che serve ad affermare come la città di Benevento e la Questura siano un’unica cosa“, sono state le parole di Giobbi, “questa sfera serve per fare una sorta di auguri a tutti i cittadini che passeranno lungo il corso e potranno guardarla. ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ stata piazzata questa mattina nei pressi di piazza Santa Sofia una sfera natalizia brandizzata ‘di Stato‘ su uno degli alberi diche addobbano l’arteria principalecittà di Benevento. Alla presenza del sindaco, Clemente, e delprovincia sannita, Edgardo Giobbi, si è voluto testimoniare l’impegno delle donne e degli uominidi Stato al serviziocomunità. “E’ chiaramente un simbolo che serve ad affermarela città di Benevento e la Questura siano un’unica cosa“, sono state le parole di Giobbi, “questa sfera serve per fare una sorta di auguri a tutti i cittadini che passeranno lungo il corso e potranno guardarla. ...

